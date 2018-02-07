تعرف على سبب استبعاد أحمد حمدي من معسكر الأهلي الخارجي في كرواتيا

تحدث مصدر داخل النادي الأهلي حول أزمة أحمد حمدي صانع ألعاب الفريق واستبعاده من معسكر كرواتيا الخارجي جاء لأسباب فنية من قبل المدير الفني باتريس كارتيرون.





وأوضح المصدر أن كارتيرون المدير الفني للأهلي كلف اللاعب بعدد من الواجبات الفنية خلال معسكر الإسكندرية لكنه لم ينفذها بالشكل المطلوب، خاصة دوره الدفاعي في وسط الملعب، وهو الأمر الذي أغضب مدربه منه بشدة بسبب استهتار اللاعب بالتعليمات.





وأكد المصدر أن قرار كارتيرون جاء بعد عدم تنفيذ "حمدي" للتعليمات المطلوبة منه أكثر من مرة ما جعله يتخذ قرار استبعاده وخروجه من الحسابات خلال معسكر كرواتيا.



