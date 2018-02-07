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"المالية": ضريبة التصرفات العقارية لا تخاطب محدودي الدخل

الإثنين 02/يوليه/2018 - 09:34 م
المالية: ضريبة التصرفات العقارية لا تخاطب محدودي الدخل
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هدى عبدالرازق
 
قال فتحي شعبان، مستشار وزير المالية، إن ضريبة التصرفات العقارية ليست ضريبة جديدة، ولا تخاطب محدودي الدخل، وإنما موجهة فقط لأصحاب العقارات.

وأشار "شعبان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الإثنين، إلى أن كل من يحقق دخل يخضع للضريبة، وقد يكون الدخل في شكل عقار، موضحًا أن قيمة الضريبة تقدر بـ 2.5%.

وأوضح أنه تم تعديل قانون الضريبة بحيث تكون سداد الضريبة ملزم على البائع والمشتري، حيث غالبا كان يصعب الوصول لصاحب العقار بعد البيع، ومن ثم الآن يمكن الوصول للبائع من خلال المشتري.
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