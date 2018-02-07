فالكاو: من اللطيف مواجهة إنجلترا في هذه المرحلة من المونديال
الإثنين 02/يوليه/2018 - 09:32 م
ريهام عبد المحسن
صرح رادميل فالكاو نجم كولومبيا بأنه من اللطيف مواجهة إنجلترا في دور الستة عشر لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.
وقال فالكاو في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نحن مستعدون وجاهزون، نحن أمام فرصة كبيرة بين أيدينا، من اللطيف مواجهة إنجلترا في هذه المرحلة".
وأضاف : " بيكرمان يريد الاستمتاع بالمباراة مع التحلي بالمسؤولية ومحاولة تطوير الخطة للتفوق على الإنجليز".
وتابع: "في هذه البطولة يظهر مدى التوازن في جميع أنحاء العالم، نحن ننظر إلى أسلحتنا وقدراتنا وما يمكن لكولومبيا أن تفعله غدًا".
واختتم فالكاو تصريحاته قائلاً : "لدينا العديد من المواهب العظيمة التي يمتلكها اللاعبون الكولومبيون".