بيكرمان يؤكد إحتمالية خوض رودريجيز لمواجهة إنجلترا

صرح الأرجنتيني خوسيه بيكرمان المدير الفني لكولومبيا بأن خاميس رودريجيز نجم المنتخب قد يكون جاهزًا لمواجهة إنجلترا غدًا الثلاثاء في دور الستة عشر لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.





وقال بيكرمان في تصريحات صحفية في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "تلقينا أخبارًا جيدة بعد الاختبارات الطبية بعد فحص رودريجيز بالرنين المغناطيسي، تبين أنه لا يعاني من إصابة خطيرة".





وأضاف: "ما زال أمامنا يوم ونصف لنرى كيف يشعر، كالعادة نأمل أن يتمكن من اللعب في المباريات القادمة لكن مورييل كان خيارا جيدا أمام السنغال أيضًا، لقد كان قادرًا على تغيير السرعة، إنه موهوب فنيًا وسريع".





وتابع: "بالنسبة لي كل شيء في رأسي الآن مع كولومبيا لدرجة أنني لا أستطيع أن أقول كلمتين معًا، المباراة التي سنلعبها مهمة جدًا وعلينا التركيز عليها".





واختتم بيكرمان تصريحاته قائلاً : "المباريات في العديد من الدقائق وهناك الكثير من البدائل، الشيء المهم هو عدم فقدان الكرة وعندما نفقدها نحاول استعادتها بأسرع وقت ممكن".



