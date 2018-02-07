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حريق في مصنع للأدوات الصحية بدمياط الجديدة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 09:29 م
حريق في مصنع للأدوات الصحية بدمياط الجديدة
صورة أرشيفية
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تمكنت قوات الحماية المدنية بدمياط، مساء اليوم الاثنين، في السيطرة علي حريق نشب في مصنع الدسوقي محمد غراب للادوات الصحية، بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة.

كان العميد ماهر النادي قائد شرطة نجدة دمياط، قد تلقى بلاغ يفيد بنشوب حريق بمصنع الدسوقي محمد غراب للادوات الصحية بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، وانتقل العميد محمد صبحي مدير الحماية المدنية بدمياط والعقيد يحيي زكريا رئيس قسم الاطفاء علي راس قوة من رجال الحماية المدنية و5سيارات اطفاء حيث تبين ان الحريق بالمبني الاداري للمصنع حيث تم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقي المصنع.
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