بعد غياب 6 سنوات.. ناهد أبو المجد تعود للتمثيل

تستعد الفنانة ناهد أبوالمجد، للعودة لمجال التمثيل مرة أخرى بعد غياب 6 سنوات منذ أخر ظهور لها في مسلسل "ورد وشوك" الذي عرض عام 2012، وذلك من خلال مسلسل تليفزيوني جديد سوف تعلن عن تفاصيله في وقت لاحق.

وقالت ناهد في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "انتظروني قريباً في عمل درامي جديد .. مفاجأة".

وكانت ناهد قد بدأت مشوارها مع التمثيل منذ طفولتها حيث جسدت بطولة العديد من حلقات برنامج "حياتي" الذي كانت تقدمه الإعلامية الكبيرة فايزة واصف ، بالاضافة إلى مشاركتها في بطولة العديد من الأعمال الفنية منها فيلم "النشالة والبيه"، "احلام العبيط"، "يوم طويل خالص" ، و"مسلسل الف ليلة وليلة" ، ومسلسل "الشيطان لا يعرف الحب" ، و"مسلسل نور و مريم" ، "مسلسل بنات x بنات" ، كما شاركت في البرنامج اللبناني احمر بالخط العريض.