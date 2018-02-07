رقم مميز لتاكاشي إينوي مع اليابان في المونديال





سجل تاكاشي إينوي الهدف الثاني لمنتخب اليابان في مرمى بلجيكا بالدقيقة 52، وذلك في إطار مباراة دور الستة عشر من بطولة كأس العالم والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا حتى يوم 15 يوليو.





اشترك تاكاشي إينوي في 3 من أهداف اليابان الـ 6 خلال كأس العالم 2018 حيثُ سجل هدفين وصنع لزملائه هدف.





جدير بالذكر فأن منتخب اليابان قد تقدم بهدف أول عن طريق هاراجوتشي في الدقيقة 48، ومن المنتظر أن يواجه منتخب اليابان في حالة الفوز منتخب البرازيل في دور ربع النهائي.



