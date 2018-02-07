الشرطة الصومالية: إصابة 7 أشخاص في انفجار قنبلة

صرحت الشرطة الصومالية، اليوم الإثنين، أن "هناك 7 أشخاص أصيبوا بسبب القنبلة التي زرعت على جانب الطريق في العاصمة الصومالية (مقدشيو)، وحتى الأن لم تعلن أي جهة تبنيها لهذا التفجير".



وتحدث كل هذه الانفجارات بشكل متكرر من حركة الشباب المتشددة للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب.



وقال ضابط الشرطة عبد الله حسين إن "القنبلة زرعت في منطقة بينادير، وأصابت 7 من المارة".



وتشهد الصومال أعمال عنف، وغياب القانون منذ الإطاحة بالدكتاتورمحمد سياد بري في أوائل التسعينات.

ولقي 4 مدنيين حتفهم يوم الأحد في هجمات بقذائف المورتر، وأعلنت حركة الشباب المسؤولية عنها.

