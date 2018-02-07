ضبط أكثر من 8 آلاف لتر سولار قبل بيعهم في السوق السوداء بكفرالشيخ (صور)

قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي لمديرية التموين بكفر الشيخ، انه تم ضبط بحيازته 6الاف لتر سولار قبل بيعهم فى السوق السوداء، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.



اضاف"الهابط"، أنه في إطار متابعة الأسواق وضبط المخالفين بدائرة المحافظة، فقد وجهه عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بتشكيل حملة تموينية من إدارة الرقابة التموينية بديوان عام المديرية تحت إشراف عثمان حنبل، مدير عام الرقابة وعضوية كل من انور شلبي ورضا صلاح وحمدى النوساني ومحمد عبد القوى المفتيش بالرقابة التموينية.



تابع استهدفت الحملة مركز سيدى سالم وتم ضبط كمية وقدرها ٦٠٠٠ لتر سولار مجمعة داخل خزانات بلاستيكية لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وذلك بقرية برية لاصيفر وتم تحرير المحضر رقم ٣٠٢ جنح أمن دولة سيدى سالم وتم العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.



كما تم ضبط محطة لخدمة السيارات بقرية المشارقه التابعة لمركز سيدى سالم أيضا لتجميعها كمية وقدرها ٢٣٠٠ لتر بنزين ٩٢ لإعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وتم تحرير المحضر رقم ٣٠٣ جنح أمن دولة سيدى سالم وتم العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.