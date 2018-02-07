"المسلماني" يكشف سبب استقالة الدبلوماسيين من مناصبهم بأمريكا

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الفترة الأخيرة شهدت استقالة الكثير من الدبلوماسيين الأمريكيين من منصابهم بسبب عدم قدرتهم على التعامل مع سياسية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أن هناك دبلوماسية كبيرة في سفارة أمريكا بنيروبي إستقالة بسبب رؤية "ترامب" لحقوق الإنسان، وبعدها إستقال السفير الأمريكي في بنما، ومؤخرًا إستقال السفير الأمريكي في دولة استراليا بسبب عدم قدرته على فهم إدارة الرئيس الأمريكي.



