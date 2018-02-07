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رئيس المكسيك االجديد: اقترحت على ترامب خطة لتقليص الهجرة تشمل توفير وظائف

الإثنين 02/يوليه/2018 - 09:22 م
رئيس المكسيك االجديد: اقترحت على ترامب خطة لتقليص الهجرة تشمل توفير وظائف
رئيس المكسيك لوبيث اوبرادور
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خاطر عبادة
 

قال رئيس المكسيك الجديد "لوبيث أوبرادور"، إنّه اقترح خلال اتصال هاتفى مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب، خطة لتقليص تدفق الهجرة إلى الحدود الأمريكية وتعزيز الأمن.


وقال أوبرداور، عبر موقع تويتر، إنّه تلقى مكالمة من ترامب وتحدّثا نحو نصف ساعة، حيث اقترح على الرئيس الأمريكى اتفاقاً متكاملاً، ومشاريع تنمية تولّد وظائف للمكسيك، وبدورها ستؤدى لتقليص الهجرة وتحسين الأمن، مشدداً على أنّه على هذا النحو تنشأ المعاملة الكريمة وستتواصل المفاوضات بين كلا البلدين.


ومن جانبه، أكدّ ترامب اتصاله الهاتفى بنظيره المكسيكى لتهنئته بالفوز فى الانتخابات الرئاسية التى عُقدت أمس، مشيراً إلى أنّه عقد معه محادثات عظيمة تخدم مصالح كلا البلدين.

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