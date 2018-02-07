نادر جرجس: زيارة البابا فرنسيس لمصر ساهمت في إحياء مشروع مسار العائلة المقدسة

قال نادر جرجس، عضو اللجنة الوزارية لإحياء مسار العائلة المقدسة، إن "مصر لديها علاقات مع الفاتيكان مستمرة منذ 71 عامًا، وفي عهد البابا بنديكت اضطربت العلاقات بين الأزهر والفاتيكان، إلى أن جاء إلينا هدية من السماء البابا فرانسيس الثاني".





وأكد في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، الاثنين، أن "زيارة البابا فرنسيس لمصر ساهمت في إحياء مشروع مسار العائلة المقدسة".



