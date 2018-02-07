نادر جرجس: زيارة البابا فرنسيس لمصر ساهمت في إحياء مشروع مسار العائلة المقدسة
الإثنين 02/يوليه/2018 - 09:22 م
هدى عبدالرازق
قال نادر جرجس، عضو اللجنة الوزارية لإحياء مسار العائلة المقدسة، إن "مصر لديها علاقات مع الفاتيكان مستمرة منذ 71 عامًا، وفي عهد البابا بنديكت اضطربت العلاقات بين الأزهر والفاتيكان، إلى أن جاء إلينا هدية من السماء البابا فرانسيس الثاني".
وأكد في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، الاثنين، أن "زيارة البابا فرنسيس لمصر ساهمت في إحياء مشروع مسار العائلة المقدسة".
وتابع أن "فكرة مسار العائلة المقدسة بذل جهدًا كبيرة لإحيائها، وتحدثنا مع الكنيسة الغربية بطريقة علمية، في المسار، والعائلة المقدسة قطعت 3 آلاف كيلو متر على الأقدام عن طريق الحمار والمركب، وكانوا يتعرضون للمطاردات من الملك هيردوس، وهذا جعل العائلة تمر بأكثر من 12 محافظة، ما يثبت مسار العائلة المقدسة هي حقيقية كتابية وتاريخية، وأثرية".
المزيد عن: العائلة المقدسة التوك شو أخبار مصر