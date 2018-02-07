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استشاري نفسي يكشف سر انتحار فتاة على قضبان مترو الأنفاق

الإثنين 02/يوليه/2018 - 09:18 م
استشاري نفسي يكشف سر انتحار فتاة على قضبان مترو الأنفاق
الدكتور جمال فرويز
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رقية جمال
 
كشف الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، سر انتحار فتاة على قضبان مترو الأنفاق اليوم.

وأوضح "فرويز"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الإثنين، أن الفتاة ليس لديها بطاقة شخصية أو أي مستند يدل على هويتها، وهذا يدل على أن لديها مشكلة مع أسرتها هربت منها للوفاة.

وتابع، أن هذه الفتاة في أواخر العشرينات، أي أنها في تدهور سن المراهقة، وعندما يتعرض الشاب في هذه المرحلة لأي ضغوط في حياته يلجأ للانتحار للتخلص من حياته للهروب من الموقف.

هذا وأقدمت فتاه على الانتحار بمحطة مار جرجس بخط حلوان حيث فوجئ قائد القطار رقم "١٢٤" أثناء دخوله محطة مارجرجس بمنتصف الرصيف اتجاه حلوان، بإلقاء إحدى الفتيات بنفسها أمام القطار، ما أدى إلى صدمها، ولقيت مصرعها في الحال.

وتبين من التحريات أن الفتاة لا تحمل بطاقة شخصية، أو أي مستندات تدل على هويتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار التحقيق في الحادث بمعرفة النيابة العامة.
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