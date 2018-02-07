ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الخطيب يشكر لجنة المرأة بالأهلي

الإثنين 02/يوليه/2018 - 09:15 م
الخطيب يشكر لجنة المرأة بالأهلي
طباعة
أحمد جمال
 
وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الشكر إلى لجنة المرأة بالنادي، برئاسة الدكتورة عزه زيّان، على المجهود الذي بُذل خلال الفترة الماضية، وتقديم الأفكار التي تحقق أفضل خدمة للأعضاء.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس النادي مع اللجنة اليوم، الاثنين، بمقر النادي بالجزيرة، والذي حضره؛ محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، ومحمد يوسف رئيس اللجنة العليا المنسقة للجان، ومحمد سمير مقرر اللجان. والأعضاء؛ وليد سليمان، وعمرو عيطة، وريهام طوبار، وهاجر منقول، وريم الدسوقي مدير العلاقات العامة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة طلب لجنة المرأة بإقامة «سنتر تعليمي» لأبناء النادي، وإقامة «حضانة أطفال»؛ على أن تقوم اللجنة بوضع الدراسة الخاصة بهما، كما تم التأكيد على ضرورة تقديم تقرير مفصّل عن أعمال اللجنة كل ثلاثة أشهر، وتم الاتفاق على عرض استمارات التقييم والتسجيل للأعضاء للمشاركة مع لجنة المرأة.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
2
x
16:00
0
المكسيك
بلجيكا
2
x
20:00
2
اليابان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/2/2018 9:40:04 PM