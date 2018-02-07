نادر جرجس: فكرة إحياء مسار العائلة المقدسة موجود منذ سنوات.. والإرادة كانت غائبة

قال نادر جرجس، عضو اللجنة الوزارية لإحياء مسار العائلة المقدسة، إن المجهود المبذول في مسار العائلة المقدسة بدأ مذ عام 1998 عن طريق الوزير السابق ممدوح البلتاجي، ولكن لم يكلل المجهود بالنجاح، والوزراء الذين جاءؤوا بعده حاولوا بجهود مخلصة لإعاد المسار، ولكن أيضًا لم يكلل بالنجاح.





وأضاف في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، الاثنين، أن "فكرة إحياء مسار العائلة المقدسة ظهرت قبل سنوات، ولكن الإرادة كانت غائبة".



