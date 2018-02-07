أشرف قاسم: أداء اللاعبين في كأس العالم مهمة قومية

قال الكابتن أشرف قاسم، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق،: "لم نستطيع تحقيق ما ننادي به في كرة القدم منذ 28 عامًا منذ كأس العام 1990".



وأضاف "قاسم"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الإثنين، أنه لم يتم تطبيق نظام الاحتراف حتى الآن، ولكنه عبارة عن كلمة فقط.



وأكد أن المشاركة في كأس العالم وأداء اللاعبين مهمة قومية ولابد من المحافظة عليها، وهذا ما كان يرسخه كابتن الجوهري في أذهان اللاعبين.

