التعادل السلبي يفرض نفسه على مواجهات كرواتيا وروسيا

يترقب عشاق الكرة العالمية وكأس العالم مواجهة كرواتيا وروسيا السبت المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا. قدمت كراتيا آداءا رائعًا في البطولة، حيث أطاحت بالأرجنتين وصيف النسخة الماضية واحتلت صدارة المجموعة الرابعة وتمكنت من الفوز على الدنمارك في دور الستة عشر.





وعلى الجانب الآخر، قدمت روسيا مستضيفة البطولة آداءا متميزًا واحتلت المركز الثاني خلف أوروجواي في المجموعة الأولى وازاحت إسبانيا بطلة العالم في 2010. واجهت روسيا كرواتيا 3 مرات حتى الآن سواء في المواجهات الرسمية أو الودية، تعادلا في مبارتين وفازت كرواتيا في مباراة.





ويرصد الفجر الرياضي تاريخ مواجهات المنتخبين حتى الآن..





* اليورو :

- 6 سبتمبر 2006 : تعادلا بدون أهداف.

- 6 يونيو 2007 : تعادلا بدون أهداف.









* مباريات ودية :

- 17 نوفمبر 2015 : فازت كرواتيا بثلاثة أهداف مقابل هدف لروسيا.