ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس اتحاد كرواتيا ينتقد يورو 2020

الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:09 م
رئيس اتحاد كرواتيا ينتقد يورو 2020
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
انتقد دافور سوكر نجم كرواتيا السابق ورئيس اتحاد كرواتيا الحالي بطولة يورو 2020 والتي ستنظمها 12 دولة مؤكدًا أن اللاعبين لا يشعرون بالسعادة مع السفر.

وقال سوكر في تصريحات صحفية : "شيء ما يحدث مع المرشحين، أعتقد أن الأمر يتعلق بالإعداد الخاص بألمانيا أو الأرجنتين أو إسبانيا، في الفيفا واليويفا علينا أن نرى إذا كان من الممكن تقليص عدد المباريات".

وأضاف : "لدينا العديد من المباريات التحضيرية ودوري الأمم، أعرف أن الأموال وحقوق البث التليفزيوني مهمة ولكن علينا أن نقلص عدد المباريات".

وتابع : " هذه المشكلات يمكن أن تستمر حتى بطولة كأس أمم أوروبا 2020، حيث أن تلك البطولة ستلعب في مقرات موزعة على 12 دولة".

واختتم سوكر تصريحاته قائلا: "يمكن أن تلعب في باكو ثم تعود إلى ميونخ، اللاعبون لا يشعرون بالسعادة مع رحلات السفر".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
2
x
16:00
0
المكسيك
بلجيكا
-
x
20:00
-
اليابان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/2/2018 8:10:01 PM