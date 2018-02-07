رئيس اتحاد كرواتيا ينتقد يورو 2020

انتقد دافور سوكر نجم كرواتيا السابق ورئيس اتحاد كرواتيا الحالي بطولة يورو 2020 والتي ستنظمها 12 دولة مؤكدًا أن اللاعبين لا يشعرون بالسعادة مع السفر.





وقال سوكر في تصريحات صحفية : "شيء ما يحدث مع المرشحين، أعتقد أن الأمر يتعلق بالإعداد الخاص بألمانيا أو الأرجنتين أو إسبانيا، في الفيفا واليويفا علينا أن نرى إذا كان من الممكن تقليص عدد المباريات".





وأضاف : "لدينا العديد من المباريات التحضيرية ودوري الأمم، أعرف أن الأموال وحقوق البث التليفزيوني مهمة ولكن علينا أن نقلص عدد المباريات".





وتابع : " هذه المشكلات يمكن أن تستمر حتى بطولة كأس أمم أوروبا 2020، حيث أن تلك البطولة ستلعب في مقرات موزعة على 12 دولة".





واختتم سوكر تصريحاته قائلا: "يمكن أن تلعب في باكو ثم تعود إلى ميونخ، اللاعبون لا يشعرون بالسعادة مع رحلات السفر".



