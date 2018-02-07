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أمين حزب مستقبل وطن: بعد ثورة 30 يونيو أصبح عندنا دولة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:10 م
أمين حزب مستقبل وطن: بعد ثورة 30 يونيو أصبح عندنا دولة
حسام الخولي
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جهاد جمال
 
أوضح المهندس حسام الخولي أمين حزب مستقبل وطن، أنه في 30 يونيو كانت مفاصل الدولة غير موجودة، مشيرًا إلى أنه بعد الثورة أصبح عندنا دولة ومؤسسات وبدأ دور الحياة السياسية في الوضع الطبيعي. 

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين، أن إنشاء الحزب يتطلب خبرات سياسية وشباب وتمويل مادي وتنظيم، مؤكدًا على أن فقدات تلك العوامل يضعف الحزب. 

وتابع الخولي، المفترض أن يتولى شباب الأحزاب القيادة، مستكملًا:"الشباب في 25 يناير كان طموحه فوق الواقع وكان ينقصه الخبرات.
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