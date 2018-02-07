أمين حزب مستقبل وطن: بعد ثورة 30 يونيو أصبح عندنا دولة

أوضح المهندس حسام الخولي أمين حزب مستقبل وطن، أنه في 30 يونيو كانت مفاصل الدولة غير موجودة، مشيرًا إلى أنه بعد الثورة أصبح عندنا دولة ومؤسسات وبدأ دور الحياة السياسية في الوضع الطبيعي.





وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين، أن إنشاء الحزب يتطلب خبرات سياسية وشباب وتمويل مادي وتنظيم، مؤكدًا على أن فقدات تلك العوامل يضعف الحزب.



