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مرتضى منصور يكشف قرارات اجتماع الجبلاية والأندية اليوم

الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:07 م
مرتضى منصور يكشف قرارات اجتماع الجبلاية والأندية اليوم
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الفجر الرياضي
 

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن اندية الدوري الممتاز رفضت دوري المجموعتين وتمسكت باقامة الدوري من مجموعة واحدة، وذلك خلال اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية اليوم بمقر الجبلاية.


وأضاف منصور أن قوائم الأندية في الموسم الجديد ستكون 28 لاعبا بجانب 5 لاعبين في قوائم الانتظار كما سيكون نظام الاعارات مفتوحًا.


كما أشار مرتضى منصور إلى أنه تم الاتفاق على مشاركة 4 أجانب لكل فريق في المباراة.. بعدما كان القرار في الموسم السابق قيد 4 ومشاركة 3 فقط.

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