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نيمار: لا أهتم بلقب الغطاس

الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:07 م
نيمار: لا أهتم بلقب الغطاس
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ريهام عبد المحسن
 
رد نيمار دا سيلفا نجم البرازيل على أوسوريو المدير الفني للمكسيك الذي هاجمه عقب المباراة التي جمعتهما في دور الستة عشر لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا، كم أكد أنَّه لا يهتم كثيرًا بالانتقادات التي توجَّه إليه.


وقال نيمار في تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الفوز على المكسيك بهدفين نظيفين والتأهل إلى ربع النهائي شعور جيد، ليس على المستوى الشخصي فقط ولكن كذلك على المستوى الجماعي".


وعن هجوم مدرب المكسيك عليه، قال نيمار : "من الأفضل أن يتحدَّث المدرب عن المدرب وليس عن اللاعب".


وعن إطلاق لقب الغطاس عليه، اختتم نيمار تصريحاته قائلاً : "لا أهتم بالانتقادات أبدًا، في آخر مباراتين لم أتحدث للصحافة حتى لا أتعرض للانتقادات".

المزيد عن: نيمار مونديال روسيا المكسيك البرازيل
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