العمال الكردستاني: مقتل 4 بقصف المقاتلات التركية

أكد مصدر عسكري في حزب العمال الكردستاني، بإقليم كردستان العراق ،اليوم الإثنين، مقتل 4 من مقاتليه وإصابة آخر إثر قصف جوي تركي لمواقعهم شمال العراق.





وقال المصدر ،الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية، د.ب.أ إن "المقاتلات التركية شنت هجوماً على مواقعهم في مناطق باسيان، وأفاشين، والزاب، بإقليم كردستان، ما أسفر عن استشهاد أربعة من مسلحيهم وجرح آخر"، مشيرا إلى أن "الغارات التركية على مواقعهم مازالت مستمرة".





كان الجيش التركي أعلن في وقت سابق من اليوم الإثنين أن مقاتلاته شنت غارات جوية ضد أهداف لحزب العمال في مناطق أفاشين، وباسيان، والزاب شمالي، وان الغارات "أسفرت عن تحييد أربعة إرهابيين".





ويشن الجيش التركي بصورة منتظمة غارات على مواقع الحزب في جنوب شرق البلاد وشمال العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت تمرده المسلح ضد الحكومة.





وتصنف تركيا والولايات المتحدة "حزب العمال الكردستاني على أنها منظمة إرهابية انفصالية.