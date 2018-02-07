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وكيل البرلمان: علاقة الحكومة ومجلس النواب تتسم بـ"الشد والجذب"

الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:04 م
وكيل البرلمان: علاقة الحكومة ومجلس النواب تتسم بـالشد والجذب
وكيل البرلمان
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هدى عبدالرازق
 
قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن علاقة الحكومة بالبرلمان تتسم بوجود "شد وجذب"، حيث يوجد ملفات يكون هناك توافق بينهما، وملفات أخرى يختلفوا حولها، ولكنها علاقة متوازنة في النهاية.

وأشار "وهدان"، خلال حواره ببرنامج "الحياة في مصر" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الإثنين، إلى أنه يؤيد عودة البث المباشر لجلسات البرلمان، معتبرًا أنه يجب تقييم النائب على ما أنجزه من خدمات لدائرته.

وأضاف أن دور البرلمان الحالي تشريعي أكثر منه رقابي.
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