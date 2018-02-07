طوني قطان في حفل مشترك مع يارا بمهرجان جرش الأردني

يحيي النجم طوني قطان، والنجمة اللبنانية يارا، حفلاً مشتركاً ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، والذي يقام في مدينة جرش الاثرية في الأردن، وذلك يوم الخميس الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري على المسرح الجنوبي، وتعتبر هذه المشاركة الثانية لطوني قطان في المهرجان حيث سبق ان شارك في عام 2016.

من جهة اخرى طرح طوني قطان مؤخراً اغنية جديدة بعنوان "ما بدي حب" من كلمات عماد عيسى والحان عمر الخير وتوزيع سيف الدين منير، كما وقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب بادارة المخرج الاردني عبد الرحمن عيسى حيث تم التصوير في مدينة اسطنبول التركية.

وكان طوني قد عاد مؤخراً من مدينة مالمو السويدية بعد احيائه حفلاً هناك تكلل بنجاح كبير، حضره عدد كبير من جمهور طوني من الجاليات العربية السورية والعراقية والفلسطينية واللبنانية والأردنية وغيرها من الجنسيات الاخرى.