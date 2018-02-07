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باحث سياسي: ثورة يناير أًختطفت أكثر من مرة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:01 م
باحث سياسي: ثورة يناير أًختطفت أكثر من مرة
شهاب وجيه
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جهاد جمال
 
قال شهاب وجيه الباحث السياسي، إن الشباب في ثورة الـ 25 من يناير والـ30 من يونيو كانوا في قلب التظاهرات، مشيرًا إلى أنه في الحالتين كان هناك غضب شعبي وحلم في أن تكون مصر أفضل. 

وتابع وجيه، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين، أن كل الثورات المصرية كانت قوية بتكاتف المصريين، موضحًا أن الشباب حينما تحركوا كانوا في حالة من الغضب المطلق.

وأضاف الباحث السياسي، أن ثورة 25 يناير تم اختطافها أكثر من مرة وبأشكال مختلفة، مؤكدًا أن الإختطاف الأفظع لثورة يناير كان اختطاف جماعة الإخوان المسلمين لها.

المزيد عن: شهاب وجيه الإخوان 30 يونيو 25 يناير
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