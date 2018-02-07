تيتي: نيمار يؤدي بشكل مميز ومارسيلو جاهز للمباراة القادمة

أشاد أدينور ليوناردو باتشي المعروف بتيتي المدير الفني للبرازيل بنجم فريقه نيمار دا سيلفا وذلك عقب الفوز على المكسيك بهدفين نظيفين في دور الستة عشر لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا، كما أكد جاهزية مارسيلو للمباراة المقبلة.





وقال تيتي في تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : "رغم أنَّ نيمار لم يلعب أي مباراة منذ 3 أشهر ونصف وكان يلزمه خوض 4 أو 5 مباريات قبل البطولة لكنه دخل هذا المعترك القوي بمستوى رائع وهو يؤدي بشكل مميز".





وعن دهس ميجيل لايون لنيمار، علق تيتي: "رأيت ما حدث، يمكن أن ترى أنه لا شيء في الفيديو لكن حرارة المباراة تدفعك للانفعال أثناء اللعبة".





وتابع : "قدمنا مباراة قوية والحارس المكسيكي جييارمو أوتشوا كان بطلاً وأنقذ الكثير من الكرات الخطرة، نحن الآن في دور الثمانية وتخطينا فريقًا فاز على ألمانيا. التوقعات ستكون صعبة في الأدوار المقبلة".





وأردف قائلاً : "لدينا توازن كبير بين الدفاع والهجوم وهو أمر مهم جدًا للفريق وأعتقد أننا نظهر بشخصية قوية وهذه لمستنا الخاصة. نحن لا نركز على الفرد لكن نركز على الجماعيات ونضيق المساحات على الخصم من خلال الرقابة الجماعية للفريق الذي نواجهه".





وعن عدم خوض مارسيلو دا سيلفا المباراة، قال تيتي: "كان من الممكن أن يلعب وكان جاهزًا. هو قائد للفريق لكن فضَّلنا عدم المخاطرة به لأن وقت الاستشفاء الكافي مهم للغاية".





واختتم تيتي تصريحاته قائلاً : "فيليبي لويس أدَّى بشكل مميز للغاية رغم قوة الجبهة اليمني للفريق المكسيكي التي شكلت الكثير من الخطورة علينا. أعتقد أنَّ مارسيلو سيكون جاهزًا للمباراة المقبلة".



