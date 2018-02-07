تعرف على مدافع الأهلي الجديد "ساليف كوليبالي"

يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع مدافع قوي لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة نظرًا لوجود خلل في مركز المدافع بعد رحيل أحمد حجازي وإصابة رامي ربيعة.





وترددت أنباء مؤخرًا عن تعاقد الأهلي مع ساليف كوليبالي مدافع منتخب مالي ونادي مازيمبي الكونغولي لمدة موسمين لتدعيم الفريق بدايةً من الموسم الجديد، وسبق للاعب أن تدرب تحت قيادة كارتيرون مدرب القلعة الحمراء.





كان مدافع الأهلي الجديد قد انتهى تعاقده مع مازيمبي في يوم 25 يونيو 2018 لينتقل للمارد الأحمر لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.





يستعرض لكم "الفجر الرياضي" بعض المعلومات عن ساليف كوليبالي مدافع الأهلي المنتظر:





1- مثّل منتخب مالي، من مواليد 13 مايو 1988 ويبلغ من العمر 30 عامًا، طوله 190 ووزنه 70.

2- يجيد اللعب في مركز الدفاع ويلعب بقدمه اليمنى ويجيد إحراز الأهداف بالرأس.

3- انتقل إلى مازيمبي في 1 يوليو 2013، وانتهى عقد مع النادي في 25 يونيو 2018.

4- فاز بدوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي والسوبر الأفريقي.

5- بطل الكونغو 3 مرات وحاصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الكونغولي مرتين.

6- لعب 151 مباراة مع مازيمبي مسجلا خلالهم 16 هدفا



