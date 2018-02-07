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"دباغة الجلود" ترسل مذكرة لوزير التجارة من أجل تسليم الدفعات الاخيرة فى مدينة الروبيكى

الإثنين 02/يوليه/2018 - 07:55 م
دباغة الجلود ترسل مذكرة لوزير التجارة من أجل تسليم الدفعات الاخيرة فى مدينة الروبيكى
مخل مدينة الروبيكى
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الفجر الاقتصادى
 
أرسلت غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، مذكرة إلى المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، تطالبه فيها بسرعة الانتهاء من تسليم وتسكين الدفعات الأخيرة من مدابغ مدينة الروبيكى، والمنشأت التابعة لها، لمستحقيها من مالكى مدابغ سور مجرى العيون، والذى أنهوا اجراءات الحصول على مدابغ بديلة بمدينة الروبيكى للجلود.

ومن جانبه، أكد محمد حربى، رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، أن الدفعات من الـ18 إلى الـ25، لم يتم التخصيص أو التسكين لهم بالمنشآت الجديدة بمدينة الروبيكى، رغم انتهاءهم من كافة الاجراءات اللازمة لذلك، مما يعطل أصحاب تلك المدابغ عن استئناف أعمالهم.

وأضاف رئيس غرفة دباغة الجلود، أن الدفعات الأخيرة التى لم يتم التسليم لها تشمل، 68 مدبغة، و16 مصنع غراء و21 محل كيماويات، و23 مخزن جلود، بجانب 11 منشاة مخصصة لأنشطة مختلفة.
المزيد عن: مدينة الروبيكى غرفة دباغة الجلود صناعة الجلود الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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