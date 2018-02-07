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وكيل البرلمان: مصر تعاني من سوء توزيع لـ 6 مليون موظف على مستوى الدولة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 07:56 م
وكيل البرلمان: مصر تعاني من سوء توزيع لـ 6 مليون موظف على مستوى الدولة
سليمان وهدان
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هدى عبدالرازق
 
قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه يتمنى أن تقوم الحكومة الجديدة بترشيد إنفاقها، من حيث استخدام السيارات، وتقليل عدد المستشارين.

وأشار "وهدان"، خلال حواره ببرنامج "الحياة في مصر" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الإثنين، إلى أن مصر تعاني من سوء توزيع لـ 6 مليون موظف على مستوى الدولة، معقبًا: "مفيش موظف بشرطة.. ولازم نعمل الصح".

وأضاف أن مصر في حاجة إلى إعادة توزيع المرتبات بشكل عادل، لافتا إلى أننا لدينا خلل في بعض القطاعات وكثافة في قطاعات أخرى، فلابد من تطبيق العدالة على كل موظفين الدولة.
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