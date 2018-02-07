وكيل البرلمان: مصر تعاني من سوء توزيع لـ 6 مليون موظف على مستوى الدولة

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه يتمنى أن تقوم الحكومة الجديدة بترشيد إنفاقها، من حيث استخدام السيارات، وتقليل عدد المستشارين.





وأشار "وهدان"، خلال حواره ببرنامج "الحياة في مصر" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الإثنين، إلى أن مصر تعاني من سوء توزيع لـ 6 مليون موظف على مستوى الدولة، معقبًا: "مفيش موظف بشرطة.. ولازم نعمل الصح".



