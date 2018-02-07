فيدرر يعبر عقبة لايوفيتش في ويمبلدون

أثار روجر فيدرر، ضجة كبيرة، عندما بدأ رحلة البحث عن لقبه التاسع في بطولة ويمبلدون للتنس، بشعار جديد على صدره، لكنه قدم مستواه المعهود، وفاز 6-1 و6-3 و6-4 على دوسان لايوفيتش، تحت أشعة الشمس في الملعب الرئيسي، اليوم الإثنين.





واحتاج فيدرر (36 عاما) إلى ساعة واحدة و19 دقيقة لحسم اللقاء، وبدأ مسيرته بشكل رائع، وأنهى المجموعة الأولى في 20 دقيقة فقط، وبدا أنه لا يعاني من أي مشكلة خلال المباراة بأكملها.





ويشارك فيدرر في بطولته الـ 20 على التوالي في ويمبلدون، ويحلم بأن يصبح الشخص الثاني فقط الذي ينال لقب الفردي 9 مرات في لندن، بعد مارتينا نافراتيلوفا.



