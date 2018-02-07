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سفير المملكة بالقاهرة يقدم العزاء لشيخ الأزهر في وفاة شقيقته (صور)

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:32 م
سفير المملكة بالقاهرة يقدم العزاء لشيخ الأزهر في وفاة شقيقته (صور)
جانب من الزيارة
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عمرو سمير
 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في مكتب فضيلته بمشيخة الأزهر، السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، حيث نقل السفير لفضيلة الإمام تحيات وتقدير المملكة العربية السعودية، كما قدم له التعازي في وفاة شقيقته.

بحث "نقلي" خلال اللقاء، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، واستعراض الجهود والمشاريع التي يقوم بها الأزهر الشريف، والتعاون القائم بين المملكة والأزهر الشريف عبر التاريخ.

سفير المملكة بالقاهرة يقدم العزاء لشيخ الأزهر في وفاة شقيقته (صور)
سفير المملكة بالقاهرة يقدم العزاء لشيخ الأزهر في وفاة شقيقته (صور)
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