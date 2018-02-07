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سر عدم استقالة خالد جلال من تدريب الزمالك

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:31 م
سر عدم استقالة خالد جلال من تدريب الزمالك
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هاني عصام
 
كشف مصدر مقرب من خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك عن سبب عدم تقديم المدرب لإستقالته بعد رغم إتفاق الزمالك مع مدرب أجنبي.


وأكد المصدر بإن جلال يسعى للرحيل بشكل جيد عن الفريق وعدم إثارة أزمة حتى يكون الباب مفتوح له للعودة في أي وقت.


وأشار إلى أن جلال رأى بإنه من الصعب أن يترك الفريق في مرحلة صعبة للغاية خلال فترة الإعداد بدون وجود مدير فني وهو ما جعله ينتظر لحين تسليم مقاليد المسئولية للمدرب الأجنبي وإكمال مهمته للنهاية.

المزيد عن: نادي الزمالك خالد جلال الزمالك اخبار الزمالك
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