16 لاعبا لن يلعبوا مونديال قطر 2022.. إنييستا ورونالدو وميسي يتصدرون القائمة



ودع الكثير من المنتخبات الكبري بطولة كأس العالم في روسيا 2018، وحدثت بعض المفاجآت بخروج منتخبات مثل (المانيا - اسبانيا - البرتغال - الأرجنتين)، وظهرت منتخبات اخري بشكل مميز.



وكان هذا المونديال الأخير لبعض النجوم الكبري الذي لن يلعبوا المونديال القادم في قطر 2022، بسبب عامل السن بعد أربع سنوات.



ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أبرز 16 لاعبا لن يلعبوا مونديال قطر 2022.





1- بيبي (البرتغال)



أصبح مونديال روسيا 2018 هو الأخير للمدافع البرتغالي بيبي لاعب نادي بشكتاش التركي، والذي ولد يوم 26 فبراير 1983، وأصبح عمره 35 سنة، وفي مونديال قطر 2022 سيصعب مشاركته لأنه سيكون عمره 39 عاما.





2- إنييستا (اسبانيا)



انهي اللاعب الاسباني اندريس إنييستا لاعب نادي برشلونة الإسباني، مسيرته في بطولات كأس العالم في مونديال روسيا 2018 بشكل كبير، ويعد صاحب ال34 عام والذي ولد يوم 11 مايو 1984، وسيصبح عمره في المونديال القادم 38 عاما.





3- باولو جيريرو (بيرو)



شارك المهاجم البيروفي باولو جيريرو في المونديال الأخير والوحيد في روسيا 2018، حيث يملك جيريرو 34 عاما وانه من الصعب مشاركته في مونديال قطر 2022.





4- كريستيانو رونالدو (البرتغال)



خاض اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، 4 نسخ من المونديال مع منتخب بلاده، ولكن لن يستمر بشكل كبير للمونديال الخامس في قطر 2002، بسبب عامل السن حيث يبلغ عمره 33 عاما، اي في 2022 سيكون عمره 37 عاما.





5- سيرجو راموس (إسبانيا)



ودع سيرجو راموس قائد منتخب إسبانيا، بطولة كأس العالم في روسيا 2018 من دور الـ16، وهذة ستكون أخر بطولة مونديال للاعب الذي ولد في 30 مارس 1986، ويبلغ عمره 32 عاما، وسيؤثر عامل السن علي راموس وسيكون سببا في عدم مشاركته بمونديال قطر 2022.





6- مانويل نوير (ألمانيا)



التحق الحارس الألماني مانويل نوير، بمونديال روسيا 2018 بعد تعافيه من الاصابات التي تعرض لها خلال الموسم الماضي، وسيكون هذا المونديال هو الأخير للحارس الألماني الذي يملك 32 عاما، بسبب اصابته الكثيرة وسنه الذي سيكون 36 سنة في كأس العالم بقطر القادم.





7- ديفيد سيلفا (إسبانيا)



لم ينجح اللاعب الإسباني ديفيد سيلفا في توديع بطولات كأس العالم بشكل جيد، حيث خرج الماتدور من دور ال16، ويعد سيلفا صاحب ال32 عام من اللاعبين الذين لن يلعبوا مونديال قطر 2022، والذي سيكون لديه وقتها 36 عام.





8- ليونيل ميسي (الأرجنتين)



فشل ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين في التتويج ببطولة كأس العالم طوال مسيرته الكروية مع منتخب بلاده، حيث لعب صاحب ال31 عاما 4 نسخ من المونديال، ولن يلحق بمنتخب بلاده في بطولة قطر 2022، والذي سيبلغ عمره حينها 35 عام.





9- جيرارد بيكيه (أسبانيا)



شارك جيرارد بيكيه لاعب منتخب اسبانيا مع المنتخب في بطولة كأس العالم بروسيا 2018، ولن يكون مستعد بيكيه لخوض منافسات نسخة قطر 2022، بسبب سنه الذي سيكون 34 عاما، وبعد الفشل الذي واجه الماتدور في النسخة الجارية.





10- ماريو جوميز (ألمانيا)



ودع اللاعب الألماني ماريو جوميز صاحب ال33 عام بطولة كأس العالم في روسيا 2018، كأخر مونديال يخوضه مع المانشفت في البطولات القارية، ولن يشارك في مونديال قطر 2022 بسبب عامل السن.





11- سامي خضيرة



كان يتمني اللاعب الألماني سامي خضيرة صاحب ال31 عام، انهاء مسيرته مع المانشفت بعدم خروجه من دور المجموعات في مونديال روسيا، وييلغ عمر خضيرة 31 سنة ومن الصعب مشاركته في المونديال القادم بقطر.





12- محمد السهلاوي



شارك المهاجم السعودي المميز محمد السهلاوي مع الأخضر في بطولة كأس العالم في روسيا 2018، ولن يلحق السهلاوي في المشاركة بالمونديال القادم بقطر 2022، بسبب سنه الذي يملك 31 عام، وان بعد 4 سنوات سيكون عمره 35 سنة.





13- أحمد فتحي



نجح أحمد فتحي لاعب منتخب مصر في المشاركة في كل البطولات القارية مع منتخب مصر، وشارك في بطولة كأس العالم مع الفراعنة بروسيا 2018، ويبلغ فتحي من عمره 34 عام، ولن يتمكن من الملاحقة بمونديال قطر 2022.





14- عصام الحضري



حقق الحارس المصري عصام الحضري الرقم القياسي كأكبر لاعب يشارك في تاريخ بطولات كأس العالم، بعدما قاد الفراعنة في مباراة السعودية والذي يبلغ عمره 45 سنة، ومن الصعب مشاركته في بطولة المونديال المقبلة.





15- أيمن المثلوثي



شارك الحارس التونسي أيمن المثلوثي، في مباراة منتخبه أمام منتخب بنما في المباراة الأخيرة لهم في المونديال، ويعد هذا المونديال هو الأخير لصاحب الـ34 عام، حيث سيكون عمره 38 عاما في مونديال قطر القادم.





16- عمر هوساوي



قاد مدافع منتخب السعودية عمر هوساوي صاحب الـ33 سنة، منتخبه في مونديال روسيا 2018، حيث أصبحت هذه البطولة هي الأخيرة له مع السعودية على مستوي كأس العالم.