الاحتلال الإسرائيلي يواصل الضغط لنقل المزيد من السفارات إلى القدس

أكدت مصادر عبرية اليوم الاثنين أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يضغط من أجل نقل سفارات كل من بولندا والتشيك وسلوفاكيا والمجر إلى القدس، ومع أن بولندا كانت من الدول الرئيسية التي عارضت نقل السفارة إلى القدس، إلا أن إسرائيل تأمل بأن يؤدي انتهاء الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بينهما بعد المصادقة على قانون المحرقة إلى تحقيق التقدم نحو اقناع بولندا بنقل سفارتها.





وأشارت التقارير إلى أن نتنياهو هاتف قادة الدول المذكورة أعلاه حول مسألة نقل سفارات بلادهم الى القدس، كما وجه الدعوة بشكل شخصي لرئيس هنغاريا فيكتور أوربان لزيارة إسرائيل خلال الشهر الحالي من أجل العمل على الأمر، كما التقى نتنياهو الشهر الماضي بوفد من رؤساء لجان الخارجية في برلمانات أمريكا اللاتينية، وطلب منهم نقل سفارات بلادهم إلى القدس، حيث قال نتنياهو أمامهم أن القدس عاصمة إسرائيل وستبقى كذلك، مشيراً إلى أنها عاصمة إسرائيل منذ 3 آلاف عام وستبقى عاصمتها إلى الأبد. حسب "24"