الحماية المدنية تكثف جهودها للعثور على فقيد "عقار الساحل" المنهار (صور)

كثفت قوات الحماية المدنية من مجهوداتها، لرفع أنقاض العقارين المنهارين، بدائرة حي الساحل بشبرا مصر، للعثور على أحد السكان المفقودين تحت الأنقاض.





ومن جانبه قال أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، عن الدائرة، إنه حصل علي وعد من المسئولين بديوان محافظة القاهرة، بسرعة تسكين المتضررين من السكان، في وحدات مجهزة المرافق، وعدم تركهم في الشارع أو مساكن الإيواء.





وأكد أحد السكان، أن هناك أعمال حفر بدأت علي مدار اسبوع، تسببت في تصدع الجدران، والاسقف، ورغم شكواهم المتكررة لم يتحرك أحد المسئولين.





وتبين وفقا للبلاغ الذى تلقته غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ان انهيار العقارين تم فى تمام الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم ، والمكون كلا منهما من ارضى وثلاثة طوابق وكان الانهيار نتيجة اعمال حفر لأحد الابنية المجاورة ، وعقب انهيار العقارين تأثر ايضاَ عقار ثالث مجاور وسقط منه حائط فى الدور الاول وتم اخلائه على الفور .