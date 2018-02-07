تحويل مستشفى قليوب لأمانة عاملة.. والنواب: التذكرة ٣ جنيهًا صباحًا و١٠ جنيهات مساء: نحمل في رقبتنا الفقراء (صور)

قال أعضاء مجلس النواب عن مدينة قليوب، انه تم بالتنسيق مع إدارة مستشفي قليوب، وبعد رفضهم امس العمل باللائحة ٢٠٠ عقب تحويل مستشفي قليوب المركزي الي أمانة عامة التي لا تصب في مصلحة المواطن الفقير،الاتفاق علي استمرار العلاج المجاني بمستشفي قليوب المركزي في الفترة الصباحية من ٨ الي ١٢ وسعر التذكرة ٣ جنيهات.



وأكد العميد جمال محفوظ، أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة سيتم تحويل المستشفى الي أمانة عامة عقب الساعة ١٢ ظهرا يتم،مشيرا الي أن النواب اصروا علي تحديد سعر التذكرة ١٠ جنيه فقط، مشيرا ان إدارة المستشفى برئاسة الدكتور إبراهيم إسماعيل مدير المستشفى تعاقدت مع مستشارين بمعهد ناصر لخدمة المترددين علي المستشفى.



وأشار " محفوظ "، الي وجود علاج بالمركز الطبي بقليوب وقليوب المحطة، وأربع تخصصات أطفال واسنان ونساء وولادة وباطنه من ٨ الي الساعة ٢، ونوبتجيات من ٢ إلى الساعة ٨.



وقام الوفد الذي ضم حسين عشماوي، جمال محفوظ، سولاف درويش، عاطف ابو ناصر بتفقد المستشفي ومتابعة حالة المرضي والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لهم.