ننشر تفاصيل وشروط التقدم لوظيفة معلم مساعد قرآن بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية

أعلنت إدارة شئون القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، جدول توزيع الاختبارات للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد قرآن كريم "تعاقد 2018"، التي تُعقد بمقر ديوان عام المنطقة الأزهرية، ابتداءً من يوم السبت 7 يوليو الجارى حتى يوم السبت 14 يوليو، تحت رعاية الشيخ أشرف النجار، رئيس المنطقة.



وقال الشيخ إبراهيم عصر، مسؤول إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة؛ بأن التقديم للمسابقة جاء لإدارتي الحامول وبلطيم فقط؛ نظرًا لحاجتهما لعناصرَ جديدة لسَد العجز بهما، حيث إنه تَقَدم للعمل بإدارة الحامول حوالَي 1602 متقدم، بينما تقدم لإدارة بلطيم 859 متقدم فقط، على أن يتم توزيع المتقدمين على 10 لجان تحكيمية يوميًا، بدءًا من انطلاق الاختبارات.



وأضاف أن الأوراق المطلوبة من المتقدمين، تتضمن صور المؤهل الدراسي، والرقْم القومي، والموقف من التجنيد للذكور، أو الخدمة العامة للإناث، وبيان التأهيل المهني للمعاقين، إضافةً إلى صورة شخصية فوتوغرافية 4×6، مع إحضار أصول الأوراق للاطلاع عليها، وإحضار استمارة التقديم الموجودة على الإنترنت.



ومن جنانبه قال السيد العقداوي، مسؤول المسابقة بإدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة؛ أنه تمّ توزيع الاختبارات على8أيام، على أن يكون اليوم الأول السبت 7 يوليوخاص بالمتقدمين للعمل بإدارة بلطيم، ابتداءً ممن تبدأ أسماؤهم أبجديًا بحرف الألف، وحتى رقم مسلسل 310 في حرف الراء، واليوم الثاني الأحد 8 يوليو: يُختبر فيه المتقدمون من رقم مسلسل 311 في حرف الراء، وحتى تسلسل رقم 620 في حرف الميم، اليوم الثالث الإثنين 9 يوليو يُختبر فيه آخِر المتقدمين في إدارة بلطيم، ابتداءً من رقم مسلسل 621، وحتى نهاية الأسماء. على أن يبدأ في اليوم نفسِه، أول اختبارات المتقدمين للعمل بإدارة الحامول، الذين تبدأ أسماؤهم بحرف الألف، وحتى مسلسل رقم 62 في الحرف نفسِه.



اضاف العقداوي، اليوم الرابع الثلاثاء 10 يوليو يواصل المتقدمون الاختباراتِ، من رقم مسلسل 63 في حرف الألف، وحتى مسلسل 372 في الحرف ذاتِه، اليوم الخامس الأربعاء 11 يوليو يبدأ باختبارات المتقدمين من تسلسل رقم 373 في حرف الألف، وحتى تسلسل رقم 682 من حرف "س"، اليوم السادس الخميس 12 يوليو يكون لمن يبدأ تسلسلهم من رقم 683 من حرف "س"، وحتى تسلسل رقم 992 في حرف "ع"، اليوم السابع الجمعة 13 يوليو، بدءًا من المتسابق الذي يحمل تسلسل رقم 993 في حرف "ع"، وحتى تسلسل رقم 1302 في حرف الميم، اليوم الثامن والأخير 14 يوليو: لمن يبدأ تسلسلهم من 1303 في حرف الميم، وحتى نهاية الأسماء.