رمضان عبدالمعز عن فشل العلاقات الزوجية: "النبي كان متزوج 9 نساء" (فيديو)

أعرب الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، عن تعجبه من فشل الكثير من العلاقات الزوجية فى المجتمع المصرى، قائلا: "النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان لديه 9 زوجات، وفى ناس عندها زوجة واحدة ومش عارفة تدير أمور بيتها".

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "بعد انتصار المسلمين فى غزوة الأحزاب، اتفق زوجات النبى عليه، لزيادة النفقات والأمور المنزلية، من غنائم الغزوة، خاصة بعد الأزمة التى كان يعيشون فيها وهى الغذاء على التمر، وتحدثوا معه بعد عودته من الغزوة، فرد عليه حب الدنيا هو رأس كل خطيئة".