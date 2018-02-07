مجزر المحلة يغرق في المياه الملوثة بالدماء.. ووكيل الطب البيطري يأمر يفتح التحقيق (صور)

أصدر الدكتور حاتم كمال أنور مدير هيئة الطب البيطري بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلي الدكتور مجدي عبد الحليم مدير مجازر الغربية بضرورة فتح باب التحقيق فى واقعة غرق مكاتب وغرف ساحة مجزر المحلة فى مياه الصرف الصحي والدماء الملوثة.



كما أمر مدير هيئة الطب البيطري بضرورة إحالة مدير المجزر ومعاونيه للتحقيق بسبب الإهمال الوظيفي وعدم الانضباط أثناء ساعات العمل الرسمي.



وأشار "أنور" أنه لا تهاون مع أى طاقم أداري مقصر فى عمله فى خدمة الجزارين والمربين وأصحاب المواشي، مضيفا أنة وجه بتشكيل لجنة لمعاينة ساحة ذبح المواشي داخل المجزر المنكوب حفاظا على أرواح وحياة العاملين والمواطنين المترددين عليه.



وكانت ساحات مجزرة المحلة العمومي قد شهدت انتشار البرك والمستنقعات الملطخة بدماء المواشي وسط انتشار الحشرات والهاموش الناقلة للأمراض والأوبئة وتعرض إصابة المواشي بأوبئة الجلد العقدي والحمي القلاعية والحمي الوادي المتصدع.



وأثار تلك الكارثة البيئة وتسرب مياه الصرف الصحي والملطخه بالدماء فى تصدع عدد من مباني المجزر وغرفه بسبب تهالك البنية التحتيه وسط انبعاث الروائح الكريهه الأمر الذي أغضب المواطنين القاطنين بمحيط المجزر خشية تعرضهم للإصابة الأمراض والأوبئة.