رسميًا.. أرسنال يتعاقد مع اليوناني سوكراتيس من دورتموند





تمكن نادي أرسنال الانجليزي من الحصول على توقيع مدافع بروسيا دورتموند سوكراتيس باباستاثوبولوس، وذلك من أجل تدعيم صفوف المدفعجية خلال الموسم الجديد.





قالت صحيفة "الصن" البريطانية، أن اليوناني سوكراتيس وقع لفريق أرسنال على عقد طويل الأمد مقابل 16 مليون جنيه استرليني.





وكان اليوناني الدولي يلعب في صفوف بروسيا دورتموند منذ 2013 وفاز بلقب الدوري الألماني مرتين وكأس المانيا، ومن المقرر أن يرتدي اللاعب قميص رقم 5.



