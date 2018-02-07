وصفة جديدة لتحضير الكانيلوني

المقادير

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 pcs (مفرومة)

- الثوم : 1 pcs (مهروس)

- الباذنجان : 1 pcs (مقشرة ومقطعة إلى مكعبات)

- طماطم : 400 gr (مفرومة)

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

- الفلفل الأسود : رشّة (حسب الرغبة)

- سكر : ملعقة صغيرة

- لفائف الكانيلوني : 12 pcs

- صلصة الأجبان الأربع : 500 gr

- جبن موزاريلا : 125 gr (مبشورة)

- ريحان : 8 pcs (أوراق)





طريقة التحضير

يحمّى الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.





يسخّن الزيت في مقلاة، يقلّب البصل لبضع دقائق.ثم، يضاف كلّ من الثوم والباذنجان، مع الطهي لمدّة خمس دقائق





ثم، يضاف كلّ من البندورة المفرومة، وينثر الملح والفلفل الأسود والسكر. يطهى هذا المزيج على نار هادئة لمدة دقائق خمس، وذلك حتى يصبح الباذنجان طرياً.





تؤخذ كمية سخيّة من مزيج الباذنجان، بواسطة الملعقة، لحشو كلّ لفافة من لفائف "الكانيلوني" التي توضع في طبق مخصّص للفرن، مع سكب الكميّة المتبقية من هذا المزيج في الطبق.





تسكب صلصة الجبنة الجاهزة فوقها، وتنثر "الموزاريلا" المبشورة، وترتب أوراق الريحان الطازجة فوقها.



