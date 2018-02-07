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البرازيل تصعد لربع نهائي المونديال للمرة الـ7 على التوالي

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:21 م
البرازيل تصعد لربع نهائي المونديال للمرة الـ7 على التوالي
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عمر عبد العزيز
 
نجح المنتخب البرازيلي في التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، بعدما حقق الفوز علي المكسيك بثنائية نظيفة أحرزها كلا من نيمار دا سيلفا وروبرتو فيرمينو بثمن نهائي البطولة، على ملعب سامارا أرينا.


وحقق منتخب السامبا رقم مميز للغاية، بعد تأهله لربع نهائي مونديال روسيا، حيث صارت هذه المرة هي "السابعة" على التوالي التي يتأهل خلالها منتخب السيلساو لدور الثمانية منذ مونديال 1994 حتي مونديال 2018.

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