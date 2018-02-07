كرات اللحم الشهية.. ساندويش سريع التحضير
الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:21 م
المقادير
- لحم مفروم : ربع كوب
- الخبز : رغيف
- صلصة الاسباجيتي الجاهزة : علبة
- كريما الجبنة : علبة
- المايونيز : كوب ونصف
- الفلفل الأسود : ربع ملعقة صغيرة
- أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة
- ريحان : نصف ملعقة صغيرة (ريحان ناشف)
- بودرة الثوم : ربع ملعقة صغيرة
- جبن موزاريلا : كوب (مبشورة)
طريقة التحضير
1- أصنعي من اللحم المفروم كرات ورصيهم في طبق الفرن.
2- أضيفي صلصة الاسباجيتي لكرات اللحم حتى تختلط معا وأدخلي الطبق الفرن حتى تنضج كرات اللحم.
3- اخلطي الجبنة الكريمية والمايونيز و الأوريغانو والريحان وبودرة الثوم و الفلفل الأسود والملح حتى يتمازج الخليط.
4- وزعي كمية من خليط الجبنة داخل خبز الساندويش ثم أضيفي كرات اللحم بعد تحميرها بالفرن وكمية من الجبنة المبشورة وأدخلي الساندويشات للفرن لدقائق حتى تذوب الجبنة.
5- قدميها ساخنة إلى جانب طبق من السلطة الخضراء.
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