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كرات اللحم الشهية.. ساندويش سريع التحضير

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:21 م
كرات اللحم الشهية.. ساندويش سريع التحضير
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المقادير
- لحم مفروم : ربع كوب 
- الخبز : رغيف 
- صلصة الاسباجيتي الجاهزة : علبة 
- كريما الجبنة : علبة 
- المايونيز : كوب ونصف 
- الفلفل الأسود : ربع ملعقة صغيرة 
- أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة 
- ريحان : نصف ملعقة صغيرة (ريحان ناشف) 
- بودرة الثوم : ربع ملعقة صغيرة 
- جبن موزاريلا : كوب (مبشورة) 

طريقة التحضير
1- أصنعي من اللحم المفروم كرات ورصيهم في طبق الفرن.

2- أضيفي صلصة الاسباجيتي لكرات اللحم حتى تختلط معا وأدخلي الطبق الفرن حتى تنضج كرات اللحم.

3- اخلطي الجبنة الكريمية والمايونيز و الأوريغانو والريحان وبودرة الثوم و الفلفل الأسود والملح حتى يتمازج الخليط.

4- وزعي كمية من خليط الجبنة داخل خبز الساندويش  ثم أضيفي كرات اللحم بعد تحميرها بالفرن وكمية من الجبنة المبشورة وأدخلي الساندويشات للفرن لدقائق حتى تذوب الجبنة.

5- قدميها ساخنة إلى جانب طبق من السلطة الخضراء.
المزيد عن: مكونات كرات اللحم طريقة عمل ساندويش سريع التحضير
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