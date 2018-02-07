كرات اللحم الشهية.. ساندويش سريع التحضير

المقادير

- لحم مفروم : ربع كوب

- الخبز : رغيف

- صلصة الاسباجيتي الجاهزة : علبة

- كريما الجبنة : علبة

- المايونيز : كوب ونصف

- الفلفل الأسود : ربع ملعقة صغيرة

- أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة

- ريحان : نصف ملعقة صغيرة (ريحان ناشف)

- بودرة الثوم : ربع ملعقة صغيرة

- جبن موزاريلا : كوب (مبشورة)





طريقة التحضير

1- أصنعي من اللحم المفروم كرات ورصيهم في طبق الفرن.





2- أضيفي صلصة الاسباجيتي لكرات اللحم حتى تختلط معا وأدخلي الطبق الفرن حتى تنضج كرات اللحم.





3- اخلطي الجبنة الكريمية والمايونيز و الأوريغانو والريحان وبودرة الثوم و الفلفل الأسود والملح حتى يتمازج الخليط.





4- وزعي كمية من خليط الجبنة داخل خبز الساندويش ثم أضيفي كرات اللحم بعد تحميرها بالفرن وكمية من الجبنة المبشورة وأدخلي الساندويشات للفرن لدقائق حتى تذوب الجبنة.



