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طنطا يخوض ودية ثانية قبل ختام معسكر الأسكندرية

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:21 م
طنطا يخوض ودية ثانية قبل ختام معسكر الأسكندرية
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سارة سالم
 
يختتم فريق طنطا الرياضي بقيادة عبدالناصر محمد المدير الفني، تدريباته بالمعسكر الخارجي بالأكاديمية البحرية في الأسكندرية، يوم الأربعاء المقبل، علي أن يحصل الفريق علي راحة سلبية لمدة يومين الخميس والجمعة، ويستأنف التدريبات يوم السبت الموافق 7/7 علي ملعب نادي طنطا الرياضي.

وأعلن المدير الفني أن فريقة سيخوض المباراة الودية الثانية غدا الثلاثاء مع نادي رشيد في تمام الساعة السادسة مساء، حيث فاز علي فريق كلية التربية الرياضية بنتيجة ثمانية نظيفة في الودية الأولي.

ومن المقرر أن تقام مبارتين وديتين علي ملعب طنطا يوم الثلاثاء الموافق 10/7 مع نادي الرمل، والثانية يوم الخميس 12/7 مع نادي جمهورية شبين، في إطار إستعدادات الفريق للموسم الجديد بدوري المظاليم.

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