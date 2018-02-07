بيئة الدقهلية تشن حملة لضبط السيارات المخالفة (صور)

نفذت الإدارة المركزية للبيئة إقليم شرق الدلتا بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالمنصورة حملة إستهدفت السيارات للحد من العوادم الزائدة والضارة.



وقامت الحملة بفحص 65 سيارة تعمل البنزين والسولار، وأسفرت الحملة عن ضبط 25 سيارة مخالفة لقانون البيئة تعمل بوقود البنزين، و4 سيارات مخالفة لقانون البيئة تعمل بوقود السولار.



وناشدت آمال عطية رئيس الإدارة المركزية لشرق الدلتا ملاك السيارات بإجراء الصيانات اللآزمة للحد من الإنبعاثات الضارة والتى تؤثر على المناخ والغلاف الجوى بشكل عام.