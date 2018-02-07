تسليم 274 شهادة آمان بالمجان للسيدات غير القادرات لتحسين مستوى المعيشة بسوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج عن تسليم 274 شهادة أمان بالمجان للسيدات غير القادرات بمركز جهينة بتكلفة اجمالية 137 ألف جنيها، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، وذلك فى اطار خطة المحافظة لتوفير الخدمات الاساسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



وقال حازم ابو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة إنه تم تسليم الـ 274 شهادة أمان بحضور غادة الضبع عضو المجلس القومى للمرأة، حيث تم توزيعها على الأرامل والمطلقات والأسر الأكثر احتياجا بمركز ومدينة جهينة بقاعة جمعية عمر بن عبد العزيز الخيرية ومجمع الاقباط بجهينة، مشيرا أن قيمة كل شهادة 500 جنيها بإجمالي مبلغ 137 ألف جنيه،وان المجلس القومي للمرأة قام بسداد كافة تكاليف شهادات الامان، لبنك التنمية الزراعى كنوع من الحماية والضمان للسيدات والتيسير عليهم ولتحسين مستو المعيشة.



واشاد المحافظ بمجهودات المجلس القومى للمرأة فى سوهاج، والدكتورة سحر وهبي مقرر فرع المجلس بالمحافظة، والمشاركة الفعالة مع كافة اجهزة المحافظة فى دعم قضايا المرأة، وتقديم الخدمات الاساسية للمرأة السوهاجية بمختلف مدن وقرى المحافظة، في سبيل خدمة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، والعمل علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين ووصول الدعم لمستحقيه.