مصر وبنجلاديش توقعان اتفاقا للتعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين​

وقعت مصر وبنجلاديش، اليوم الأثنين، اتفاقا للتعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير محمد على سوركار، سفير بنجلاديش لدى القاهرة، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.





​وتهدف الاتفاقية الى تشجيع ودعم التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين بصورة تسهم في تنمية الاقتصاد تحقيقا لمصلحة كلا البلدين وفقا للأولويات التي تنص عليها سياسات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وبنجلاديش.





​وأوضحت نصر، أن الاتفاق سيساهم في تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات أهمها تشجيع الاستثمارات المتبادلة وتبادل الخبراء والمتدربين، وتقديم المنح الدراسية في المجالات الاقتصادية والفنية، وإنشاء مشروعات مشتركة بين شركات القطاعين العام والخاص، وتبادل الوفود والاعمال التحضيرية لتنفيذ شراكات واستثمارات.





وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة جديدة لخلق مزيد من افاق التعاون الثنائى بين البلدين، مؤكدة أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.





وذكرت الوزيرة، أن هذا الاتفاق يعد اطار عام لمذكرات تفاهم واتفاقيات سيتم توقيعها بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، ومنها مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار، داعية المستثمرين فى بنجلاديش إلى ضخ استثمارات جديدة خاصة فى مشروع تنمية محور قناة السويس والصعيد، والاستفادة من الحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد، مشيرة إلى اهمية زيادة حجم الاستثمارات البنجلادشية فى مصر والبالغة نحو 12 مليون دولار فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات والقطاع الانشائى، لتعبر عن العلاقات المتميزة بين البلدين.





وأكدت الوزيرة، على سعي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال الفترة المقبلة على تشجيع الدول ذات الاستثمارات المحدودة فى مصر على ضخ استثمارات جديدة في ضوء ما تمتلكه مصر من فرص استثمارية واعدة في المشروعات القومية والكبرى إضافة إلى الفرص المتاحة في كافة المجالات، وتشجيع الدول الأكبر استثمارا في مصر على زيادة استثماراتها أيضا سواء من خلال مشروعات جديدة او التوسع في الاستثمارات القائمة بالفعل.





وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تتحرك سريعا لزيادة الاستثمارات المتبادلة مع مختلف الدول، موضحة أن الوزارة تتحرك فى قارة اسيا لتوقيع عدد من الاتفاقيات خلال المرحلة المقبلة وزيادة حجم الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر، اضافة إلى عقد عدد من اللجان المشتركة مع مختلف الدول ومنها دول قارة اسيا نظرا لدورها فى زيادة التعاون فى مختلف المجالات.





من جانبه، أكد سفير بنجلاديش لدى القاهرة، أن مصر تعد من أهم الدول الاستراتيجية التى تسعى بنجلاديش لتعزيز التعاون معها في العديد من المجالات، مؤكدا رغبة بلاده في زيادة التعاون الثنائي بين البلدين، مشيرا إلى ان بنجلاديش لديها استثمارات حاليا فى منطقة قناة السويس فى مجال صناعة الملابس الجاهزة، معربا عن رغبته فى زيادة تلك الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يفتح الباب للمستثمرين من بنجلاديش للاستثمار في مصر.





​وذكر أن بلاده تسعى خلال المرحلة المقبلة، للاستفادة من الخبرات المصرية، وذلك فى ظل التقدم الملموس التى تشهده مصر.