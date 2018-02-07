مستحضرات تجميل عليكِ وضعها في الثلاجة.. أبرزها "أحمر الشفاه"!

قد يبدو الأمر غريبًا جدا، ولكن الثلاجة ليست مخصصة لحفظ الطعام فقط، بل مستحضرات التجميل أيضًا، نعم!





يُخزن الطعام في الثلاجة ليبقى طازجًا ويدوم فترة أطول، أليس كذلك؟ الأمر نفسه ينطبق على مستحضرات التجميل، إذ يساعد ذلك في مد فترة صلاحيتها ومنع تلفها، وذلك لأنها تُخزن في درجة حرارة ثابتة وبعيدًا عن تقلبات مستويات الرطوبة والزئبق.





وفيما يلي ستعرفين من خبراء التجميل ما هي منتجات التجميل التي يمكنك تخزينها في الثلاجة:-





أحمر الشفاه

يُفضل تخزين أحمر الشفاه الذي تضعينه في المناسبات الخاصة أو نادرًا ما تستخدمينه، في الثلاجة، وذلك لحمايته من التعرض اليومي لدرجات الحرارة المتغيرة والتي قد تؤدي إلى تلف المنتج وتغير لونه.





كريم العين

كريمات العين بمختلف أنواعها، تعمل على تلطيف البشرة أسفل العينين وتحد من الانتفاخ، وتخزينها في الثلاجة سيزيد من فعاليتها، كما ستمنح البرودة مزيدًا من النضارة لعينيكِ.





التونر

لا تترددي من وضع التونر في الثلاجة، إذ سيكون مفعوله رائعًا على بشرتك، كما ستساعد البرودة على تقليل حجم المسام وسيجعل ماكياجك أفضل.





العطور

ضعي عطورك المفضلة لديكِ في الثلاجة، فالتعرض للضوء يؤدي إلى تلف مكونات العطر؛ ما يؤدي إلى تبخر الجزيئات، كما أن تخزين عطورك بعيدًا عن الحرارة والضوء يجعلها تدوم فترة أطول.





الأقنعة الورقية Sheet masks

من أبرز صيحات العناية بالبشرة، أن يوضع في الثلاجة قبل ساعة من استخدامه، فالبرودة تعتبر علاجًا للبشرة المتعبة كما سيساعد على التخلص من أي انتفاخ.





منتجات التجميل التي تحتوي على فيتامين سي