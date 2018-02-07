البنك الأهلي يعدّل أسعار الفائدة على حسابات التوفير وأقل من 3 ألاف بدون عائد

قام البنك الأهلى المصرى بتعديل أسعار الفائدة على حسابات التوفير، وقسمها إلى شرائح متدرجة لأول مرة.





وقبل هذا التعديل، كان البنك الأهلي، يصرف فائدة موحدة على جميع حسابات التوفير، تتراوح بين 10.60% و11.25% حسب دورية صرف العائد (شهري – ربع سنوي- نصف سنوي- سنوي).





وقسم البنك حسابات التوفير العادية إلى 5 شرائح متدرجة تتباين أسعار الفائدة عليها، بحسب قيمة الأموال في كل شريحة، وبحسب دورية الصرف، وذلك وفقا لمنشور أصدره البنك لجميع فروعه.





وقرر البنك عدم صرف فائدة، نهائيًا، على أول شريحة في حسابات التوفير التي تبدأ من صفر إلى 3 آلاف جنيه.





وجاءت الفائدة على باقي الشرائح كالتالي:





الشريحة الثانية (3001 إلى 5 آلاف جنيه)، وتعطي فائدة شهرية 8.6%، أو ربع سنوية 8.7%، أونصف سنوية 8.8%، أوسنوية 9%.





الشريحة الثالثة (5001 إلى 100 ألف جنيه)، وتعطي فائدة شهرية 9.3%، أو ربع سنوية 94%، أونصف سنوية 9.5%، أوسنوية 9.75%.





الشريحة الرابعة (100 ألف وجنيه إلى 500 ألف جنيه)، وتعطي فائدة شهرية 10%، أو ربع سنوية 10.1%، أونصف سنوية 10.25%، أوسنوية 10.5%.





الشريحة الخامسة (500 ألف وجنيه وأكثر)، وتعطي فائدة شهرية 10.7%، أو ربع سنوية 10.8%، أونصف سنوية 10.95%، أوسنوية 11.25%.





وأجرى البنك الأهلي، أيضًا، تعديلات على حسابات توفير المدخر الصغير ذو الجوائز، وكذلك حساب توفير المستقبل.