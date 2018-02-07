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محافظ الشرقية يترأس لجنة لإختيار وظائف قيادية

الإثنين 02/يوليه/2018 - 04:39 م
محافظ الشرقية يترأس لجنة لإختيار وظائف قيادية
جانب من الاجتماع
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ترأس اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية لجنة لإختبار عدد من المرشحين لإختيار الأكفأ و الأنسب لتولي وظائف قيادية ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتنظيم دولاب العمل الحكومي والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين منظومة العمل.

أوضح المحافظ أن معايير الإختبار تتضمن عرضاً للإنجازات التي حققها كل مرشح بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها و إلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي فضلاً عن تقارير تقييم الأداء و التعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها وكذلك إختبار السمات الشخصية ومهارات الإتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرار.

وأكد محافظ الشرقية أن الإختبارات للمرشحين بهدف التعرف على الإمكانيات البشرية للمتقدم لشغل الوظيفة تفعيلاً لسياسة الإصلاح التي تنتهجها الدولة بما ينعكس على تحسين مستوى أداء دولاب العمل الحكومي.

حضر الإختبارات اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية واللواء عصام جاد الله السكرتير العام المساعد والمهندس محمد مدكور مستشار المحافظ للشئون الهندسية.
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